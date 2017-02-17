川普首次個人記者會 抱怨接了個爛攤子

我要評比

美國總統川普今天表示，美國在國內外面臨許多問題，他宣稱：「我接了個爛攤子。」他並為上任一個月來的表現辯護，認為商業環境樂觀和股市上漲是自己的功勞。

川普在上任以來首次個人記者會表示，美國有許多工作機會流失到墨西哥和其他國家，而海外到處出現嚴重動盪不安局面。

他表示：「老實說，我接了個爛攤子。一團糟。國內外都一片混亂。」

川普說：「（國內）薪資很低。至於放眼海外，不論什麼地方都嚴重動盪不安。中東地區簡直是場災難。還有北韓。我們將會處理，各位。我們全都會處理。」

川普駁斥外界對新政府的質疑與批評，宣稱新政府已獲「重大進展」，運作順暢就像調校良好的機器，並將樂觀的商業氣氛和股市上漲歸功於自己。

他再度火力全開批判美國媒體，痛斥新聞機構不誠實，已經「失去控制」，他誓言將繞過媒體把訊息「直接傳達給人民」。

川普指控美國新聞媒體只為特殊利益服務。他又說：「新聞界變得這麼不誠實，如果我們對此避而不談，會大大傷害美國人民。」1060217

(中央社)