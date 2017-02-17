NBA宣布 全明星賽由甜瓜頂替愛神

尼克隊安森尼將遞補騎士洛夫參加全明星賽。(美聯社資料照)

騎士大將「愛神」洛夫受傷，確定趕不上今年的全明星賽，NBA總裁席爾佛宣布尼克「甜瓜」安森尼將頂替洛夫在東區明星隊的位置。由於近4季戰績疲軟，安森尼本季是8年來首度沒有入選明星賽，這次意外讓他的紀錄不致中斷。

安森尼的好友公牛隊韋德終止了連續12年入選明星賽的個人紀錄，他另一位好友快艇隊保羅也中斷了連續9年的入選紀錄。唯有騎士隊詹姆斯連續13度入選，是本屆明星賽裡最入選次數最多的球員，並且還是第一高票入選。

詹姆斯、韋德、安森尼這3位重量級球星皆出於2003年選秀梯次，轉眼間已過了13年。此次除了詹姆斯、安森尼、杜蘭特(8度入選)、韋斯布魯克(6度入選)之外，其餘球員的明星賽資歷皆未超過5次，象徵著NBA新一代好手正在崛起。

NBA全明星周末於18日的新秀挑戰賽揭幕，19日為灌籃大賽與三分球大賽，21日為壓軸的東西區明星對抗賽。

(中時電子報)