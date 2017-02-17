馬聲望贏蔡 羅智強：還馬英九公道者必蔡英文

前總統馬英九(左)、總統蔡英文(右)。(中時資料照/合成圖)

在媒體昨日發布的最新政治人物聲望民調中，總統蔡英文的排名跌到了第11名，前總統馬英九的排名則超越了蔡英文，回升至第10名，對此前總統府副秘書長羅智強PO文表示，此民調的結果印證了他之前曾說過「還馬英九公道者，必蔡英文」的話。

在TVBS民調中心所公布政治人物聲望民調中，蔡總統的聲望和去年選後的63％相比，現在僅剩29%，而前總統馬英九則從卸任後的24％，回升至33％，馬蔡二人在15位政治人物中，分別排行第10名與第11名。

羅智強對此PO文表示，這樣的民調顯示了「物極必反」的結果。他指出，過去馬英九的民調在蔡英文與綠營大量的抹黑與扭曲下不斷下挫，然而被過度擠壓的彈簧終會反彈，再加上蔡英文上台後不斷的「髮夾彎」，形成了強烈的「對照組」，讓大家開始反思，過去對馬的批評是否不夠公道?

羅智強說，特別是在兩岸政策方面，蔡執政有一個無法改變的「宿命」，那就是不管執政成功或失敗，都將驗證馬英九路線的正確。羅智強表示，蔡英文要穩定兩岸的話必須成為馬英九2.0，走馬英九路線，否則堅持不承認九二共識，結果就是兩岸崩盤，連帶衝擊到台灣的經濟、內政，蔡英文的執政將瀕於失敗，最後證明了馬英九路線的正確。

(中時電子報)