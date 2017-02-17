川普提名新勞工部長人選

川普16日召開記者會，宣布新勞工部長提名人是艾柯斯塔(Alexander Acosta)。(圖片取自美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)提名的勞工部長人選帕茲德(Andrew Puzder)在許多負面爭議下，15日宣布決定放棄提名人資格。川普16日召開記者會，新勞工部長提名人是艾柯斯塔(Alexander Acosta)，他是佛羅里達國際大學法學院院長，如果獲得國會同意提名，將是川普內閣唯一的西語裔。

川普之前提名的勞工部長人選帕茲德（Andrew Puzder）為速食餐飲集團執行長，他對勞工議題的立場受到民主黨強烈反對，他又曾雇用非法移民管家，和家暴前妻等負面爭議，帕茲德15日退出提名。

川普表示，艾柯斯塔對共和黨和全國的團結有幫助，這對他很重要。艾柯斯塔現任佛羅里達國際大學法學院院長，曾任全國勞工關係委員會委員。

(中時電子報)