川普斥與俄接觸假新聞 查情報機構洩密
美國總統川普今天再摃上媒體，否認他競選團隊成員曾一再與俄羅斯官員接觸的傳聞，宣稱這全是「假新聞」。他並要求司法部調查導致國家安全顧問佛林辭職的情報外洩問題。
川普在記者會表示：「他們一無所知。他們沒有去俄羅斯。他們從沒打電話到俄國。也從沒接到電話。這全是假新聞。」
他也為本周遭他要求請辭的國家安全顧問佛林（Michael Flynn）說話，認為佛林在他就任總統前與俄國大使談話根本沒有錯。
川普說：「他是做自己的工作。他只是要做自己的工作。」
他表示，是「情報機構的人」放出消息，他批評這是「洩密罪行」。
他又說：「我們對此非常嚴肅以對。我已找過各機構的所有主管。其實我已要求司法部調查這些洩密事件。」1060317
(中央社)
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