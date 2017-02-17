川普斥與俄接觸假新聞 查情報機構洩密

美國總統川普今天再摃上媒體，否認他競選團隊成員曾一再與俄羅斯官員接觸的傳聞，宣稱這全是「假新聞」。他並要求司法部調查導致國家安全顧問佛林辭職的情報外洩問題。

川普在記者會表示：「他們一無所知。他們沒有去俄羅斯。他們從沒打電話到俄國。也從沒接到電話。這全是假新聞。」

他也為本周遭他要求請辭的國家安全顧問佛林（Michael Flynn）說話，認為佛林在他就任總統前與俄國大使談話根本沒有錯。

川普說：「他是做自己的工作。他只是要做自己的工作。」

他表示，是「情報機構的人」放出消息，他批評這是「洩密罪行」。

他又說：「我們對此非常嚴肅以對。我已找過各機構的所有主管。其實我已要求司法部調查這些洩密事件。」1060317

(中央社)