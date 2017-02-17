A-Rod掌洋基兵符？美媒：別笑不可能
洋基總教練吉拉迪的合約將在今年季末到期，也是他連續執教洋基的第10年。對於下一個總教練人選，老闆霍爾史坦布瑞納面對重重包圍的媒體，依舊沒說出個所以然，不過外界普遍看好吉拉迪能夠再與球隊續約數年。
ESPN資深記者Andrew Marchand提出一個想法：何不讓A-Rod來當總教練？這個想法乍聽之下或許可笑，但史坦布瑞納確實提出了3個篩選總教練的條件，而A-Rod可以說完全符合這3個條件。
其一是能與球員溝通，包括年輕球員與資深球員，這對A-Rod來說輕而易舉。其二是必須夠聰明，A-Rod犯過不少錯，但他在棒球方面向來很精明。其三是有能力應付紐約媒體，A-Rod不但能應付，而且沒有媒體他恐怕還會不習慣。
A-Rod和他的家人這輩子應該都不會缺錢，他不需要為五斗米折腰，不過他還欠史坦布瑞納一個大人情。當時A-Rod因禁藥事件坐滿1整季球監，隔年洋基依然給予他151場比賽機會，讓他繳出單季33轟來挽回自己的名譽，獲得繼續待在棒球界的本錢。並且A-Rod也不是安於清閒的人，他退休之後依然四處尋找曝光機會，包括擔任球評與主持節目。
Marchand指出，A-Rod掌兵這件事不會很快發生，畢竟他才剛退休，而史坦布瑞納也才47歲，來日方長。目前A-Rod是洋基掛名的顧問，史坦布瑞納似乎也挺喜歡他，許多年後若是真的有那麼一天，相信也不會令人意外。
(中時電子報)
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