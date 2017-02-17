川普變招避法律戰 將修改重發旅行禁令
根據美國司法部今天提交法院的文件，美國總統川普將「在最近的未來」發布新的行政命令，取代暫停七個穆斯林居多數國家人民入境的命令，因此撤回針對此案向法院提出的抗告。
路透社報導，司法部表示，鑑於川普即將發布新命令，舊金山的聯邦上訴法院應該不必再重新審理下級法院凍結川普1月27日所發布禁令的裁定。
文件中說：「如此一來，總統將清除障礙，可以立即保護國家，而不必再進行可能曠日廢時的訴訟。」
華盛頓州對川普禁令的合法性提出挑戰後，西雅圖的聯邦地方法院法官羅巴特（James Robart）2月初諭令暫時凍結禁令，此舉引發川普透過推特憤怒砲轟，批評這位法官和法庭制度。
不過，美國第九巡迴上訴法院三位法官組成的合議庭上周一致決定駁回司法部提出的抗告，支持羅巴特的裁定，拒絕恢復川普禁令。
美聯社報導，川普政府不希望上訴法院組成更大合議庭處理此案，因此決定變招，改為修改禁令。
川普今天下午舉行記者會時表示，他發布旅行禁令原本「非常順利」，但行政部門遭遇法院作出的壞裁定。他說，他的新命令將會遵照法律上的裁決。
他表示：「新的命令將會大大修改，以配合我認為是非常糟糕的裁定。我們可以修改命令配合法院裁定，照樣達成一切目標，也許更多。」
司法部的文件只說川普的命令會「大幅修改」，但並未提及細節。上周有國會助理向路透社透露，川普也許會改寫原先的命令，明確將擁有永久居留權的綠卡持有人排除在禁令之外。1060217
(中央社)
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