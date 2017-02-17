檢方再提出更多指控 三星集團首腦李在鎔被捕
南韓三星集團(Samsung Group)的實際領導人李在鎔(Lee Jae-yong)因涉及總統朴槿惠(Park Geun-hye)彈劾醜聞的賄賂案，今天遭檢方第二次向法院申請其拘捕令成功、李在鎔正式遭逮捕。
根據南韓官媒韓聯社報導，首爾中央地區法院(Seoul Central District Court)今核發了三星電子副會長李在鎔的逮捕令，使他成為三星集團史上第一位因為刑事罪名而遭拘捕的領導人。
南韓檢方上個月就因認為李在鎔涉及賄賂、挪用公款以及作偽證，向首爾中央地區法院申請拘捕令但遭到駁回。檢方在經過三個禮拜的調查後，對李在鎔提出更多指控，例如檢方認為李在鎔隱藏犯罪獲利，並且在行賄給朴槿惠好友崔順實(Choi Soon-sil)時，違反了轉移資產到國外的法律。
李在鎔已經待在義王市(Uiwang)的拘留中心等待判決結果，在判決出爐後將繼續待在該中心。
檢方認為李在鎔為了順利從父親李健熙(Lee Kun-hee)手中接下三星集團的掌控權，曾經賄賂或是承諾要給崔順實3,630萬美元，以獲得政府對兩家三星集團公司的合併案的支持。三星集團承認曾經捐錢給崔順實疑似控制的兩家基金會和崔在德國的公司，但否認這和合併案有關。
李在鎔周一再度被檢方召見訊問，主要是因為檢方的調查期限是2月28日，因此急需加速調查。調查團週四已經要求代理總統和總理黃教安(Hwang Kyo-ahn)將期限延長一個月，但是黃教安目前尚未表態是否會同意。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。