檢方再提出更多指控 三星集團首腦李在鎔被捕

三星電子副會長李在鎔(中)2月16日步出首爾中央地區法院。(美聯社)

南韓三星集團(Samsung Group)的實際領導人李在鎔(Lee Jae-yong)因涉及總統朴槿惠(Park Geun-hye)彈劾醜聞的賄賂案，今天遭檢方第二次向法院申請其拘捕令成功、李在鎔正式遭逮捕。

根據南韓官媒韓聯社報導，首爾中央地區法院(Seoul Central District Court)今核發了三星電子副會長李在鎔的逮捕令，使他成為三星集團史上第一位因為刑事罪名而遭拘捕的領導人。

南韓檢方上個月就因認為李在鎔涉及賄賂、挪用公款以及作偽證，向首爾中央地區法院申請拘捕令但遭到駁回。檢方在經過三個禮拜的調查後，對李在鎔提出更多指控，例如檢方認為李在鎔隱藏犯罪獲利，並且在行賄給朴槿惠好友崔順實(Choi Soon-sil)時，違反了轉移資產到國外的法律。

李在鎔已經待在義王市(Uiwang)的拘留中心等待判決結果，在判決出爐後將繼續待在該中心。

檢方認為李在鎔為了順利從父親李健熙(Lee Kun-hee)手中接下三星集團的掌控權，曾經賄賂或是承諾要給崔順實3,630萬美元，以獲得政府對兩家三星集團公司的合併案的支持。三星集團承認曾經捐錢給崔順實疑似控制的兩家基金會和崔在德國的公司，但否認這和合併案有關。

李在鎔周一再度被檢方召見訊問，主要是因為檢方的調查期限是2月28日，因此急需加速調查。調查團週四已經要求代理總統和總理黃教安(Hwang Kyo-ahn)將期限延長一個月，但是黃教安目前尚未表態是否會同意。

(中時電子報)