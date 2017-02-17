南韓法院發逮捕令 三星少主李在鎔被捕

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南韓法院今天凌晨表示，已核發對三星集團（Samsung Group）少主李在鎔的逮捕令，他隨即正式遭到逮捕。李在鎔涉及政府貪腐醜聞，這起醜聞導致國會彈劾總統朴槿惠。

聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，在法院發出逮捕令後，擔任三星電子公司（Samsung Electronics Co Ltd）副會長的李在鎔正式被捕，成為首位因為犯罪調查被捕的南韓大財團負責人。

不過，首爾中央地方法院拒絕核發對三星電子公司社長朴商鎮（Park Sang-jin）的逮捕令。

獨立檢察組上個月就想逮捕李在鎔，但要求遭法院駁回，14日再度要求法院核發對這兩位三星高級主管的逮捕令。

李在鎔是三星集團會長李健熙的獨子，目前是集團的實際負責人。他因涉嫌捲入這起動搖國本的醜聞，已數度接受檢方訊問。

檢方上個月指控李在鎔賄賂朴槿惠的親信崔順實，金額將近4000萬美元，他當時險些遭到正式逮捕。

這起醜聞案的核心人物是朴槿惠的閨蜜崔順實，她被控利用與總統的關係，強迫企業捐款總計近7000萬美元給兩個非營利性基金，並涉嫌利用這些錢牟取私利。

三星是這些捐款的最大金主，並且被控另外行賄崔順實和她的女兒數百萬歐元，企圖因而取得朴槿惠的政策眷顧。

朴槿惠被控是崔順實醜聞案的共犯，她也被控縱容沒有官銜而且未通過安全查核的崔順實插手廣泛國政，包括提名重要官員。1060217 .

(中央社)