今陽光露臉好天氣 西半部日夜溫差達10度

今白天氣溫會有明顯的上升，高溫上看28度。(中央社)

今各地多雲到晴，除了台東偶有零星降雨外，其它地區都是陽光露臉的好天氣，白天氣溫會有明顯的上升，高溫大多都可以來到25至28度，整體而言是屬於白天舒適溫暖，夜晚清晨偏涼到冷的天氣型態，特別要注意的是，西半部的日夜溫差有10度之多，須注意適時增減衣物。

根據中央氣象局資料顯示，未來一週有春天的味道。週六東北季風稍增強，迎風面水氣增加、降雨機率提高，白天北台灣會有轉涼的感覺，高溫在21度附近，中南部較不受影響，仍是舒適溫暖的天氣，不過下周日(19日) 東北季風馬上就會減弱，各地又回復到舒適溫暖的型態。

空氣品質方面，今中部及雲嘉南地區為紅色警示(對所有族群不健康)，高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)