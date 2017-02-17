晴朗溫暖 早夜偏涼要添衣

中央氣象局指出，今天各地多為晴到多雲的天氣，陽光燦爛，高溫可達攝氏25到28度，日夜溫差大，西半部及金、馬離島民眾注意有局部霧。

氣象局指出，各地高溫大多都可以來到25至28度，部分雲多的地方會略低1、2度，整體而言屬於白天舒適溫暖，夜晚清晨偏涼到冷的天氣型態。

西半部的日夜溫差仍有10度之多，尤其西半部空曠地區在輻射冷卻效應下，估計低溫只有13、14度，請一大清早要外出的民眾要穿得暖一點，至於其他地方的低溫則在15到18度之間。

在空氣品質預報方面，今天中部及雲嘉南地區為紅色警示（對所有族群不健康），高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5），詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060217

(中央社)