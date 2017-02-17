NBA》甜瓜遞補明星賽 巫師畢爾不爽

巫師隊畢爾對於遞補洛夫的人選有些意見。(美聯社資料照)

NBA宣布由「甜瓜」安森尼遞補洛夫出征明星賽之後，巫師隊畢爾(Bradley Beal)似乎頗有微詞。他告訴《華盛頓郵報》說：「我並不是說他沒有資格入選，甜瓜是一個優秀的球員，多年來都是聯盟最具侵略性的好手。我只認為這個遞補的過程有些莫名其妙，如果他們乎戰績，為何會做出這種選擇。」

畢爾是2012選秀探花，他沒有打過明星賽，但他本季在巫師繳出場均22.3分、3.7助攻，投進144顆三分球。而且巫師隊戰績長紅，正與暴龍、老鷹爭搶東區第3名，尼克隊的戰績則是一蹋糊塗。

然而以第一階段的票選來說，安森尼在3項投票(球迷、球員、媒體)都勝過畢爾，球迷的票數更是超過畢爾10倍以上(54萬vs.4.8萬)，況且就個人表現，畢爾也沒贏過安森尼，畢爾唯一的優勢在於巫師隊的戰績。

老總席爾佛固然偏心人氣較高的安森尼，但即使以教練來選擇，安森尼中選的機會也較大。畢竟安森尼和受傷的洛夫都是前鋒，畢爾是後衛，由畢爾遞補可能也不太合適。不過畢爾質疑的是整個過程並不透明，似有黑箱作業的嫌疑。

(中時電子報)