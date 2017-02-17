美股漲勢現疲態 收盤漲跌互見

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華爾街股市今天收盤漲跌互見，連續五個交易日創新高的漲勢終開始顯現疲態。

道瓊工業指數雖再創新高，但標準普爾500和那斯達克指數都收黑，終結三大指數連連收盤齊創新高的局面。

道瓊指數終場微漲7.91點，或0.04%，收在20619.77點。

標準普爾500指數小跌2.03點，或0.09%，收在2347.22點；那斯達克指數小跌4.54點，或0.08%，收在5814.90點。1060217

(中央社)