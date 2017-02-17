抱怨？川普：我接了個爛攤子

川普表示上任後，自己接了一個爛攤子。一團糟，國內外都一片混亂。(圖片取自美聯社)

美國總統川普周四（16日）於白宮召開記者會，對於外界抨擊他造成許多問題，他忍不住反駁，抱怨自己接了一個爛攤子，國內外都一片混亂。

川普在上任以來首次個人記者會表示，美國有許多工作機會流失到墨西哥和其他國家，國內薪資又低，而海外到處出現嚴重動盪不安局面。他抱怨說：「老實說，我接了一個爛攤子。一團糟，國內外都一片混亂。」

川普強調：「薪資很低。但海外不論什麼地方都嚴重動盪不安。中東地區簡直是場災難，還有北韓。我們將會處理，各位！我們全都會處理。」

川普更宣稱新政府運作順暢就像調校良好的機器，駁斥外界對新政府的質疑與不安，認為股市上升以及打擊非法移民都是施政成功的例子。川普表示，預計下周就限制入境問題簽署新的行政命令。

接著他砲火猛烈批判美國媒體，痛斥新聞機構不誠實，已經到達「失去控制」的地步。

(中時電子報)