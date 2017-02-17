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世界油價今天漲跌互見，紐約與倫敦市場原油期貨價格一漲一跌，彭博社報導，美國原油庫存創紀錄使市場面臨空頭壓力，但石油輸出國家組織（OPEC）各國減產讓油價獲得支撐。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油上漲25美分，收在每桶53.36美元。

倫敦市場北海布倫特原油下跌10美分，收在55.65美元。1060217

(中央社)