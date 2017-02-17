柏林機場罷工潮　至少210航班取消

德國柏林兩個機場爆發罷工潮，至少210個航班被迫取消。(圖片取自達志影像)

德國柏林兩個機場爆發罷工潮，據了解，機場職員工會在周四發起罷工，至少210個航班被迫取消。

工會要求資方，增加2000名成員的薪水，及改善他們的工作待遇，工會上周已展開協商。工會預計於當地時間周四下午4時至晚上10時，在柏林的泰格爾機場和舍內費爾德機場罷工，預計有超過200航班受影響。其中，泰格爾機場有156班機取消，而舍內費爾德機場則有54班。

(中時電子報)