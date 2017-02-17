MLB》不死鳥郭泓志 傳加入教士隊

郭泓志與教士簽小聯盟約，有機會重返大聯盟。（中央社資料照）

(08:53更新 郭泓志在道奇出色表現與名言)郭泓志將重返美國職棒！台灣左投郭泓志，將和教士隊簽下小聯盟合約，有機會回到大聯盟戰場。郭泓志人正在美國亞歷桑納州的費雪中心，進行自主訓練，預計近期發布動向。

去年球季結束，郭泓志與統一獅3年約滿，以富邦悍將最積極網羅。據《蘋果日報》報導，富邦已接到消息，郭泓志將會留在美國打球。報導指出，郭泓志未來可能加盟教士，將簽下小聯盟合約。教士去年已簽下台灣投手宋文華。

郭泓志去年10月動右肩關節唇手術，但不是慣用投球的左手。郭泓志2014年為獅隊出賽50場，6敗4中繼27救援，自責分率2.59，主投48.2局，狂飆67三振，有17保送。2015年郭泓志只出賽10場，就因傷休養，去年沒有出賽過。

郭泓志2000年從小聯盟1A出發，狂飆98哩(約158公里)速球，但只投3局，左手肘韌帶就斷了，之後動了多次手術。2010年，郭泓志後援投60局只失8分，自責分率1.20，成為道奇隊史單季50局以上最低自責分率的投手；全年寫下21中繼12救援。

當時《洛杉磯時報》回顧道奇隊全季表現，特別提及克服長期手肘疼痛的郭泓志，稱讚他是道奇隊年度最佳投手。郭泓志曾說，他只知道，在那裡失去的，就要在那裡找回來，「只要沒有放棄，就沒有失敗這回事。」郭泓志共經歷6次左手和1次右手手術，現在有機會以35歲之齡，再次上演不死鳥傳奇！

(中時電子報)