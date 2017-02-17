人夫導演摟小三女星登柏林影展 遭諷噁心

金敏喜與洪尚秀大搞不倫，兩人卻因工作關係會在公眾場合露臉受訪。（圖／達志影像）

韓國已婚導演洪尚秀去年因和女星金敏喜爆婚外情，搞不倫的新聞讓兩人在韓國名聲盪到谷底。但洪尚秀執導、金敏喜主演的電影《夜晚海邊獨自一人》出征柏林影展，兩人親暱現身，卻還是遭到網友無情攻擊，直酸這畫面太噁心！

金敏喜在新片中搞婚外情，現實中她也真的當了小三，導演洪尚秀目前還在和前妻打離婚官司，兩人的行為讓韓國網友相當不能諒解。但這回現身柏林影展，洪尚秀還親暱摟著金敏喜現身，更坦言兩人關係「很親密」；儘管這回登柏林影展是為國爭光，但韓國網友不領情，大呼這段婚外情「太髒太噁心。」

(中時電子報)