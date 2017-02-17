《時代.人》他究竟是藍是綠？ 超級戰警.政海新寵－侯友宜

現任新北市副市長侯友宜，以波麗士鐵血緝凶與父母官柔情護民的形象，深植人心。(圖/本報系資料照片)

「別說你會懷疑，連我自己太太都不相信我偵辦319槍擊案的結果，私下還會問我這案子是真的嗎…？」侯友宜面露苦笑說著，隨即正色道「可是，警方偵辦此案所投入的心力，是我從警數十年來所僅見，真或假一點不容混淆，全案的鑑識一點瑕疵都沒有，我只能根據證據事實講話！」已經轉換跑道變成新北市副市長的侯友宜，對我必然的好奇，如此坦誠卻也穩健地回應這樁多年前的「內幕」。

侯友宜當年出任陳水扁319槍擊案的專案小組召集人，他所做出的案情判斷引發了社會的兩極爭議，也使他陷入了空前的政治風暴。圖為針對立委李慶華質疑319槍擊案的槍彈不符，時任警政署長的侯友宜也拿出照片反駁，捍衛專案小組的專業。（圖／本報系資料照片 姚志平攝）

當年侯友宜以刑事局長職務出任319槍擊案的專案小組召集人，他所做出的包括陳義雄是涉案嫌犯等偵辦結果，引發了社會的兩極爭議，也使他陷入了空前的政治風暴；為此，他還特別撰寫專書正面迎戰社會群疑。在一個夏日午後，我和他在行進中的座車內聊著聊著，不著痕跡地問他319的事，他給的這個回應，讓我真的接不下去；如此軟硬情理、攻守兼具，連老婆也懷疑都講出來了，他也不改其堅定，我還能再說什麼呢！

有媒體公布新北市長選舉民調，在「擔任市長的適合度」上，新北市副市長侯友宜（圖左）領先包括台南市長賴清德在內的其他人選，圖為八仙塵暴時，侯友宜第一時間趕到現場調度，堪稱新北市長朱立倫(圖右)的最佳分身。（圖/本報系資料照片 趙雙傑攝）

如今的侯友宜可紅了，最新的民調顯示，他在下屆新北市長的支持或看好度上，已經超越藍綠群雄，甚至與民進黨的「賴神」不相伯仲。是否果真如此，當然還待觀察檢驗，但若要說是「偶像」，他可早就紅過了。

誰是最佳警察形象代言人？侯友宜（中）高居首位；第二、三名分別是演出警察故事系列電影的成龍（左）與拍過多部警匪片的李修賢（右）（合成圖 左/警察故事劇照；中/本報系資料照片；右/鐵血騎警劇照 衛視提供)

侯友宜從事公職的歷程，主要在前半生的警察生涯，後面這幾年改投政海，甚至可能更上層樓，也堪稱警界史無前例、另類的「華麗變身」。想當年，侯友宜堪稱是全台灣家喻戶曉、最知名的警察代言人，近廿年前，我曾在《時報週刊》做過一個「誰是最佳警察形象代言人」的趣味民調，結果出來，侯友宜就是第一名；你猜第二、三名是誰？答案是成龍、李修賢！不必懷疑，當年他真的已經跨越現實與虛幻，比任何地表最強的戰警還猛！

當年追捕白曉燕綁架案嫌犯陳進興時，衍生出陳進興闖進南非武官卓懋祺住家的重大案件，經過侯友宜入內談判後，抱出卓懋祺領養的七個月大幼兒，這個畫面令所有守候在電視前緊盯直播的民眾，留下難以磨滅的深刻印象。(圖／本報攝影中心資料照片)

陳進興將南非武官卓懋祺女兒克麗絲汀(右)釋放時, 刑大隊長侯友宜(左)從官邸窗戶將她接出來。(圖／本報攝影中心資料照片)

侯友宜警界成就的巔峰，是1997年時擔任臺北市刑警大隊長偵辦白曉燕命案時的表現，當年白案震撼全台，三名作案嫌犯流竄各地、人人自危；侯友宜率員先後槍戰圍捕林春生、高天民，並在南非武官挾持事件中，與陳進興斡旋談判〔陳要求現場直播並接受專訪，全台民眾徹夜觀看〕，最後讓陳棄械投降。當時侯友宜每日搶盡媒體焦點，尤其最後許多人難忘的一幕是：陳進興持槍潛入南非武官寓所，點名侯友宜〔當時陳不點名警政署長、也不點名刑事局長或任何警官，就只點名侯，可見侯當時簡直就是公認的警察代表人〕入內談判；侯入內後，救出受到槍傷的武官及武官之女；接著，戴著鋼盔的侯友宜抱著一名襁褓中的嬰兒，在電視直播下步出官邸，在觀眾的淚眼中，一舉成為真正的國民英雄。

2004年間，時任刑事警察局長侯友宜（扠腰者）在獵龍專案中親自帶隊，圍捕張錫銘集團重犯，（上圖／本報系資料照片 楊嘉裕攝），事後侯友宜到醫院探視圍捕張錫銘中彈受傷的刑事局警備隊長唐嘉仁，兩人十指緊扣，雙雙流下英雄淚。（圖／本報系資料照片 鮮明攝）

坦白說，侯友宜改任副市長後的政績，各有解讀，可聽他說起過往的警界人生、辦案的鐵血故事，那可真是既過癮又享受！我碰過一些警界大小警官，但從沒看過像他這般對辦刑案、抓罪犯如此執著、熱血的人，談起來雙眼發亮，手舞足蹈，而且現場感十足；像是參與一清專案逮捕陳啟禮、偵訊劉煥榮、圍捕鄭南榕,鄭南榕自焚、協助偵破吳東亮綁架案，逮捕主嫌胡關寶等人及偵訊鬥智、圍捕槍擊要犯陳新發、圍捕穿山甲詹龍欄、偵破王氏兄弟汐止殺警奪槍案、偵破毒蠻牛事件、獵龍專案槍戰，逮捕張錫銘、破獲林明樺犯罪集團等…一說起來，時而對同仁犧牲眼眶泛紅，時而對現場衝撞活靈活現，總是逸興遄飛、酣暢淋漓。

侯友宜在重大案件中幾乎無役不與，總是親自上陣指揮，上圖為追捕陳進興時，侯友宜(右)在現場指揮保安警察維案特勤隊警員出擊，防範嫌犯逃脫。(圖／中央社資料照片），下圖為與曾任刑事局長的楊子敬(右)共同上陣指揮緝凶，侯友宜(右二)身著防彈衣臨陣指揮。（圖／本報系資料照片)

像侯這樣豐富的警界經歷與爬升之快，恐怕也難有來者可追，因為他風華正茂的警界人生〔約1990至2008〕，剛好有兩大躬逢其盛的時代背景。一個是其時台灣經濟繁榮但治安混亂，槍擊要犯、罪犯集團叢生，在媒體的報導追逐下，警方圍捕破案的新聞不斷，也易於成就殺手或勇警的名聲；另一個就是當時政黨輪替才剛開始出現，肯表現、有戰功又知名度高的侯友宜，當然成為藍綠雙方爭取的對象。但如今，這些時代創造英雄的背景，恐已一去不返。

2006年間，國民黨立院黨團質疑319槍擊案調查過程造假，由當時的書記長蔡錦隆（左三）率多位黨籍立委前往台北市地檢署，按鈴控告時任警政署長的侯友宜及專案檢察官涉嫌瀆職。(圖/本報系資料照片 高政全攝）

於是，這又要說到侯友宜到底是不是「親綠」的爭議了。侯轉政界首先就是投入朱立倫麾下、現在也已加入國民黨，但為何老是會質疑他「血統不純」？我幾乎不曾聽他談過具體的政黨傾向，而持平來說，侯所以會被認為親綠，主要還是他從中上層警官崛起，開始受到媒體注意，然後往高層警官邁進時，恰好就在陳水扁擔任台北市長和總統、以及民進黨執政八年期間〔那也是他前述表現最搶眼、受全國矚目的時期〕，他受阿扁與蘇貞昌欣賞、拔擢奇快，這都是事實，但因此說他就親綠，套句他愛說的話，恐怕證據事實不足。

凡走過必留下痕跡，其實只要藉助谷歌大神一查，便能窺出侯友宜有沒有說過、做過逾越行政文官分際的言行，可問題是都查無實據。或許有人會說我是在為侯說好話，但你說他媒體關係好這是事實，可過去警政專業強、如今政治敏銳度夠，也是事實；說他對藍好像不夠交心，可對綠也沒表態親近過。這麼一來，要嘛你說他超越藍綠、不可多得，若覺噁心過譽，那就算他深謀遠慮，進退自如，太厲害了。

侯友宜形象清新，親民作風，深得市民喜愛。（圖/本報系資料照片 葉德正攝）

從戰警、神捕到鐵漢、再到如今民調當紅的政治新寵，侯友宜正在開創史上警察從未想過、做過的新挑戰；延攬他進入政途的朱立倫，兩年前總統大選時曾因一念之差而退縮，想必給了侯友宜極大的感慨與扼腕，如今保持低調的侯友宜，會不會再發揮當年的勇警本色、能不能挺過各種挑戰與質疑，且拭目以待！

(中時電子報)