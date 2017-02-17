《時代.人》他究竟是藍是綠？ 超級戰警.政海新寵－侯友宜
「別說你會懷疑，連我自己太太都不相信我偵辦319槍擊案的結果，私下還會問我這案子是真的嗎…？」侯友宜面露苦笑說著，隨即正色道「可是，警方偵辦此案所投入的心力，是我從警數十年來所僅見，真或假一點不容混淆，全案的鑑識一點瑕疵都沒有，我只能根據證據事實講話！」已經轉換跑道變成新北市副市長的侯友宜，對我必然的好奇，如此坦誠卻也穩健地回應這樁多年前的「內幕」。
當年侯友宜以刑事局長職務出任319槍擊案的專案小組召集人，他所做出的包括陳義雄是涉案嫌犯等偵辦結果，引發了社會的兩極爭議，也使他陷入了空前的政治風暴；為此，他還特別撰寫專書正面迎戰社會群疑。在一個夏日午後，我和他在行進中的座車內聊著聊著，不著痕跡地問他319的事，他給的這個回應，讓我真的接不下去；如此軟硬情理、攻守兼具，連老婆也懷疑都講出來了，他也不改其堅定，我還能再說什麼呢！
如今的侯友宜可紅了，最新的民調顯示，他在下屆新北市長的支持或看好度上，已經超越藍綠群雄，甚至與民進黨的「賴神」不相伯仲。是否果真如此，當然還待觀察檢驗，但若要說是「偶像」，他可早就紅過了。
侯友宜從事公職的歷程，主要在前半生的警察生涯，後面這幾年改投政海，甚至可能更上層樓，也堪稱警界史無前例、另類的「華麗變身」。想當年，侯友宜堪稱是全台灣家喻戶曉、最知名的警察代言人，近廿年前，我曾在《時報週刊》做過一個「誰是最佳警察形象代言人」的趣味民調，結果出來，侯友宜就是第一名；你猜第二、三名是誰？答案是成龍、李修賢！不必懷疑，當年他真的已經跨越現實與虛幻，比任何地表最強的戰警還猛！
侯友宜警界成就的巔峰，是1997年時擔任臺北市刑警大隊長偵辦白曉燕命案時的表現，當年白案震撼全台，三名作案嫌犯流竄各地、人人自危；侯友宜率員先後槍戰圍捕林春生、高天民，並在南非武官挾持事件中，與陳進興斡旋談判〔陳要求現場直播並接受專訪，全台民眾徹夜觀看〕，最後讓陳棄械投降。當時侯友宜每日搶盡媒體焦點，尤其最後許多人難忘的一幕是：陳進興持槍潛入南非武官寓所，點名侯友宜〔當時陳不點名警政署長、也不點名刑事局長或任何警官，就只點名侯，可見侯當時簡直就是公認的警察代表人〕入內談判；侯入內後，救出受到槍傷的武官及武官之女；接著，戴著鋼盔的侯友宜抱著一名襁褓中的嬰兒，在電視直播下步出官邸，在觀眾的淚眼中，一舉成為真正的國民英雄。
坦白說，侯友宜改任副市長後的政績，各有解讀，可聽他說起過往的警界人生、辦案的鐵血故事，那可真是既過癮又享受！我碰過一些警界大小警官，但從沒看過像他這般對辦刑案、抓罪犯如此執著、熱血的人，談起來雙眼發亮，手舞足蹈，而且現場感十足；像是參與一清專案逮捕陳啟禮、偵訊劉煥榮、圍捕鄭南榕,鄭南榕自焚、協助偵破吳東亮綁架案，逮捕主嫌胡關寶等人及偵訊鬥智、圍捕槍擊要犯陳新發、圍捕穿山甲詹龍欄、偵破王氏兄弟汐止殺警奪槍案、偵破毒蠻牛事件、獵龍專案槍戰，逮捕張錫銘、破獲林明樺犯罪集團等…一說起來，時而對同仁犧牲眼眶泛紅，時而對現場衝撞活靈活現，總是逸興遄飛、酣暢淋漓。
像侯這樣豐富的警界經歷與爬升之快，恐怕也難有來者可追，因為他風華正茂的警界人生〔約1990至2008〕，剛好有兩大躬逢其盛的時代背景。一個是其時台灣經濟繁榮但治安混亂，槍擊要犯、罪犯集團叢生，在媒體的報導追逐下，警方圍捕破案的新聞不斷，也易於成就殺手或勇警的名聲；另一個就是當時政黨輪替才剛開始出現，肯表現、有戰功又知名度高的侯友宜，當然成為藍綠雙方爭取的對象。但如今，這些時代創造英雄的背景，恐已一去不返。
於是，這又要說到侯友宜到底是不是「親綠」的爭議了。侯轉政界首先就是投入朱立倫麾下、現在也已加入國民黨，但為何老是會質疑他「血統不純」？我幾乎不曾聽他談過具體的政黨傾向，而持平來說，侯所以會被認為親綠，主要還是他從中上層警官崛起，開始受到媒體注意，然後往高層警官邁進時，恰好就在陳水扁擔任台北市長和總統、以及民進黨執政八年期間〔那也是他前述表現最搶眼、受全國矚目的時期〕，他受阿扁與蘇貞昌欣賞、拔擢奇快，這都是事實，但因此說他就親綠，套句他愛說的話，恐怕證據事實不足。
凡走過必留下痕跡，其實只要藉助谷歌大神一查，便能窺出侯友宜有沒有說過、做過逾越行政文官分際的言行，可問題是都查無實據。或許有人會說我是在為侯說好話，但你說他媒體關係好這是事實，可過去警政專業強、如今政治敏銳度夠，也是事實；說他對藍好像不夠交心，可對綠也沒表態親近過。這麼一來，要嘛你說他超越藍綠、不可多得，若覺噁心過譽，那就算他深謀遠慮，進退自如，太厲害了。
從戰警、神捕到鐵漢、再到如今民調當紅的政治新寵，侯友宜正在開創史上警察從未想過、做過的新挑戰；延攬他進入政途的朱立倫，兩年前總統大選時曾因一念之差而退縮，想必給了侯友宜極大的感慨與扼腕，如今保持低調的侯友宜，會不會再發揮當年的勇警本色、能不能挺過各種挑戰與質疑，且拭目以待！
(中時電子報)
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