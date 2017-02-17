蔡英文聲望輸馬 李明賢：海水退潮才知誰沒穿褲子

李明賢指蔡英文聲望爆跌，這是執政無方所致；另外，國道接連發生重大車禍，交通部長賀陳旦(右)還能安然坐大位上？(中時資料照)

最新政治人物聲望民調昨出爐，蔡英文總統由去年選後63％下滑至29％，不滿意比例上升至47％，排名跌到第11名，前總統馬英九聲望則回升至33％排名第10名。選後一年內蔡英文聲望慘輸馬英九，對此，國民黨文傳會副主委李明賢認為「海水退潮，才知道誰沒穿褲子！」蔡英文的聲望爆跌，這是執政無方所致。

根據「TVBS民意調查中心」資料顯示，高雄市長陳菊雖下滑至62%但排名回升至第一，台南市長賴清德則以58％奪下第2名；桃園市長鄭文燦與台北市長柯文哲以50％並列第3。蔡英文排名只剩下29％排第11名。馬英九回升到33％排第10名，超過蔡英文。李登輝則排最後一名。由於陳菊及賴清德連任任期明年底都將屆滿，兩人聲望又居冠亞軍，未來動向備受關注。

李明賢認為蔡英文聲望爆跌，是執政無方所致，綠營支持者那來榮耀感？海水退潮，才知道誰沒穿褲子！上了檯面、當家做主，才知道自己有幾斤幾兩。陳菊、賴清德聲望高，蔡英文聲望繼續跌，李明賢表示小英會不會有芒刺在背的感覺？恐怕會有葉爾欽效應！問題是，小英敢用賴菊兩位新潮流戰將？

另外，李明賢提到2000年八掌溪4條人命意外，讓行政院副院長游錫堃下台扛責；2007年台鐵重大車禍，台鐵局長陳峰男請辭，如今國道接連發生重大車禍、五十多條人命的慘痛教訓，有學者痛批這是「國恥」，交通部長賀陳旦還能安然坐大位上？

更扯的，賀陳旦還說出：拼裝車是世界肯定！這是冷血到極點，冷血部長讓危險擴大，蔡英文真的無感？真的是官場倫理變了，今人勝舊人？還是民進黨的兩套標準，改寫了責任政治的紀錄？

有網友認為德不配位，天災人禍不斷，民調當然崩盤。也有網友表示「總統的態度，決定台灣的興衰」不愛陸客，大力鼓勵國旅，只要求拼出量，卻不重視國旅安全，33條人命我們的政府無感冷血到，視為「天災」一般，完全卸責不見任何官員出來負責，我們要這政府作啥，當初又為何要政黨輪替？

另有網友直指近10年來遊覽車交通事故奪128條人命，「你(賀陳旦)不到一年已快接近一半，這樣你還有臉待在部長的位子上嗎？」

※葉爾欽效應，即國家元首與地方首長民意基礎相近，使首長政治實力可能並駕或凌駕元首之上，危及中央與地方權力均衡。

(中時電子報)