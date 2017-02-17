都是別人的錯 川普首場記者會狂飆

美國總統川普今天在白宮記者會上狂飆媒體「充滿恨意」、報「假新聞」，「爛法院」阻礙行政命令，更堅稱前白宮國安顧問佛林和俄國聯繫沒做錯，他要讓洩密者付出巨大代價。

上任後的首場個人白宮記者會，川普不同於歷任總統，有將近90分鐘的長時間讓美國多數主要媒體獲得提問機會，也讓一些外國媒體比照辦理；但相同的是，他仍以肢體語言與豐富的臉部表情批評媒體報導「假新聞」、「不誠實的媒體簡直失控」，還說自己接手的內政和外交情況都是「爛攤子」。

談到要佛林去職，他說，「不是因佛林做錯事，而是他誤導副總統彭斯」，川普還指出，如果佛林是和這些國家的對口方聯繫，是盡他職責，「我認為這沒錯」。

有記者質問川普是否要求佛林這麼做？競選團隊中還有沒有人在上任前有和俄羅斯聯繫？川普說，「我沒有要他這麼做」、「我會要求他，如果他沒這麼做的話」、「這是他的職責所在」。

川普說，就他所知，除了佛林，沒有競選團隊的人和俄羅斯聯絡，但有記者直接點名一前任競選團隊成員，川普說，這個人是好人，很早就不在競選團隊中，且此人是和烏克蘭有往來，不是俄羅斯。

川普一再強調自己和俄羅斯毫無關係、也沒投資，只接過俄羅斯總統蒲亭兩次電話。

而美國輿論先前質疑的是，佛林可能涉嫌違反「羅根法」，該法禁止美國公民私人與外國政府協商美國外交政策。

他話鋒一轉說，關於白宮調查佛林的相關情況，都涉及機密資料，這是「違法洩密」，他說，一定要抓出洩密者，「他們要付出巨大代價」。

川普強調這些洩密危害國家安全，但又坦承自己日前和澳洲總理談話的內容「你們這些不誠實的媒體怎麼都知道詳情？」，他說，「這是真洩密、但都是假新聞」。

川普常抨擊的美國有線電視新聞網（CNN）記者質疑，既然洩露內容是真的，又怎是假新聞？這說法有邏輯謬誤，川普搶話轉移焦點稱，「你們報導的語調那麼充滿恨意，我真不是壞人」，並讚美立場傾向保守的福斯新聞（Fox News）是「誠實媒體」，CNN製造「反川普」氛圍，但又說「你們好好對待我，我會是你們的無敵粉絲」。

對於輿論認為川普新手上路，白宮一團亂，一向好勝的川普堅稱，除國會阻礙他的內閣人事案，他主政的政府有「協調極佳的運作機制」，但又抱怨因媒體報導「假新聞」，讓他的團隊得分心反擊，無法專注稅制與健保法案改革。

有英國媒體記者問，川普針對難民及特定國家的旅遊禁令遭法院禁止，這怎麼算是協調極佳的運作機制？川普辯稱，那是因為有「爛法院」存在，他先說要上訴，又說下週將提出新的行政命令。

記者會上，川普仍不忘宣稱他選舉贏得漂亮，而他的競選對手、前國務卿希拉蕊．柯林頓也曾打算改變對俄羅斯的政策，甚至指控希拉蕊「把美國2成能製造核武的鈾礦賣給俄羅斯」，但媒體都不報導，對他不公。

只不過，當記者們一一提出數據告訴川普，他並不是雷根以來贏得選舉人票數最多的總統，歐巴馬得到365張、比他多，川普推說，「我不知道，這些數據是有人給我的，我是這麼被告知的」，反正「（勝選）是一個很重大的勝利，你同意嗎？」

川普在點名記者提問時不忘說，希望能找到友善的媒體，但這場記者會下來，媒體沒如川普所願，也讓他再展個人特色。1060217

(中央社)