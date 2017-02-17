陳其邁讚客家永續精神，承諾打造美濃國家公園

陳其邁表示，他在2012年即要求中央協助地方政府打造美濃國家公園，未來將持續爭取。（翻攝自陳其邁臉書）

綠營高雄市長初選似乎進入政策辯論階段！繼日前立委劉世芳提出將爭取第3條捷運，引發競爭者跟進表態，立委陳其邁昨晚也在臉書發文，指這次競選主軸，將學習客家「天穿日」永續發展精神，將高雄打造成零碳排的智慧城市，他更承諾爭取打造美濃國家公園，讓美濃脫離興建水庫的夢魘。

2月16日、農曆正月20日是全國客家日，亦是客家傳統「天穿日」，陳其邁昨天深夜在臉書發文，除祝福高雄所屬客家鄉親，也指出每逢「天穿日」，客家人放下工作，一方面忙裡偷閒，也讓大地休養生息，以現代環保概念來看，是確保資源永續發展。

他表示，這次準備高雄市長競選的核心主軸，將從「天穿日」這種永續發展客家文化精神中學習，高雄未來經濟發展，將以零碳排為目標，在謀求地方發展同時，兼顧環境生生不息。

陳其邁更直言，美濃客家朋友主張的「國家自然公園」顯然是有意義的。

他說，2012年質詢內政部營建署時，即要求中央協助地方政府，與團體協商打造美濃國家公園，未來他也將全力協助，把高雄旗美地區打造成「自然公園般優質」的生活環境，結合農業生產、自然保護和環境保育、文化藝術展現、歷史詮釋、觀光和休閒，其中的經濟活動、產業發展，將成「經濟高雄」新典範。

(中時)