張志軍3大禮 台中工總吳桂森肯定

我要評比

2月15日台商春節聯誼會，台企聯總會長王屏生（左）致贈國台辦主任張志軍（右）《惠我良多》牌匾。（報系資料照 陳君碩攝）

大陸國台辦主任張志軍15日出席台商春節聯誼會，對台商釋出3項利多消息。對此，台中市工業總會理事長吳桂森表示，台商銀行、開放電子商務都是台商最實際需要，而參與一帶一路，更能帶台商走出困境。

張志軍15日出席台商春節聯誼會致詞時表示，大陸對台商提出設立台商民間銀行、參與一帶一路建設、開放電子商務業務經營等建議，將「積極研究，適時推出」。

在大陸廈門及東莞都設有生產據點的吳桂森向港媒中評社表示，如果大陸允許設置台商銀行，台商在大陸發展，金融可以得到政府的支持，一定會增加台商在大陸投資的信心。

而且在大陸經營又有參與RCEP的優勢，未來台灣青年的新創產業可能都會選擇大陸發展開創事業，相信未來會吸引一股大陸創業潮。

至於開放電子商務業務經營對大陸台商的幫助為何？吳桂森認為，兩岸最大差距，來自於對於政策推展的行動力，台灣推動工業4.0，目前停留在口號、沒有真正政策引導。

反觀大陸致力發展物聯網，目前是走在世界前端，例如手機付款，包括路邊小店都可以用手機付款，光棍節銷售金額已經超過新台幣5000億，所以大陸的電商發展非常強，如果大陸願意協助台商發展電商這對台商是一大福音。

(中時電子報)