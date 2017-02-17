中市府興建國民運動中心，打造運動風生活圈

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朝馬國民運動中心，耗資4億元興建，媲美5星級的運動中心，周遭房地產行情也受惠。（盧金足攝）

臨近朝馬運動中心的聚合發建案「天廈」，地利之便及生活機能性高，吸引不少自住客。（盧金足攝）

台中市共規畫8座國民運動中心，由台中市長林佳龍開幕的朝馬國民運動中心，營造西屯區健康生活圈。（盧金足攝）

台中市府大力推動國民運動中心，第1個完工啟用的朝馬國民運動中心，不只附近民眾受惠健康空間，連周遭房地產也因鄰近媲美5星級的運動中心，行情水漲船高，地利位置便捷、生活機能性高，為房市創造利多刺激。

台中市共規畫有8座國民運動中心，包括已開幕的朝馬國民運動中心、中正國民運動中心、南屯國民運動中心、北屯國民運動中心、台中國際網球中心、南區長春國民運動中心、大里國民運動中心、潭子國民運動中心等。

此外，為促進豐原區經濟發展，市府日前將豐原國軍兵工廠遷移至潭子，正式全面啟動「豐富專案」，並為活化再利用營區土地，將設立豐原國民運動中心，成為台中第9座國民運動中心。

去年底開幕的朝馬國民運動中心，耗資4億元興建，擁有標準規格的室內籃球場、羽球場、桌球室，吸引不少區域居民前來運動揮汗，周邊指標個案聚合發「天廈」，地利之便，受到自住客群青睞。

聚合發「天廈」坪數70-154坪，共38樓，鄰近黎明路商圈、潮洋環保公園、大遠百、新光三越、國家歌劇院及南來北往的國道1號、台74線、朝馬轉運站，四通八達。

而位於景賢路與太祥路口的台中國際網球中心，是中部規模最大、設備最完善的網球場地，預計於2017年完工，將作為2019東亞青年運動會的網球賽事場地及市民運動休憩空間。

鄰近區域的預售新案總太地產「美樂地」將直接受惠，其社區內也規畫多項運動樂活設施，如樂活跑道、兒童足球場、趣味溜冰場等，產品規畫24~37坪，每坪單價17.5萬元起，不畏房市景氣，銷售開紅盤。

久樘開發董事長特助李晉豪表示，國民運動中心進駐豐富專案，能讓區域的生活機能更高，並且營造社區樂活風氣，如久樘「童年好好」已購客多為青壯族群，也是對養生、健康觀念逐漸重視的年齡層，國民運動中心確實值得期待。

久樘開發推出的「童年好好」建案，位於豐原區中正路近國道1號交流道口，15分鐘車程即可到達台中新光三越，頗受神崗、豐洲科技園區的企業2代矚目，是豐原區唯一單層3戶配置兩部電梯、戶戶3面採光的豪宅級社區，坪數為41~55坪，瞄準科技菁英人士。

(中時)