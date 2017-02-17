日本宮崎美味，復興SOGO和食EN吃透透

〈酥炸目光魚〉以台灣山椒粉提味，更能吃出這種小型魚的甜味。（圖／和食EN)

用宮崎真鯛除可作刺身(生魚片），〈和食EN〉廚師並保留魚皮汆燙，讓食客嘗出不一樣的口感風味。（圖／和食EN)

〈宮崎魩仔魚野菇土鍋飯〉是用北海道夢美人米炊煮，風味與口感讓人難忘。（圖／和食EN)

〈宮崎龍蝦海老芋焗烤〉用了宮崎兩種特產食材烹製，過去台灣不易嚐到。（圖／和食EN)

〈和食EN〉辦「宮崎美食祭」，並請到職人作「宮岐高山穗神曲」表演。（圖／和食EN)

為讓台灣食客到更多不同的道地和食，位在台北SOGO復興館11樓的〈和食EN〉日料餐廳，自即日至2月28日止在在餐廳推出「宮崎美食祭」美食推廣活動，廚師除了將以宮崎縣特色食材結合傳統日本廚技烹調理宮崎美食，並邀請宮崎縣的藝能之士來，演出日本神話之鄉的「高千穗神曲」，引領大家進入日本神話的夢幻世界。

或為讓客人換換口味，或為精進廚藝，觀光飯店常辦美食節或美食祭以廣招來徠，而立足台北餐飲市場10年的「和食EN」辦美食節，則是志在彰顯「正統和食日料」的餐廳定位，並以由日本廚師用日本食材入饌推出的道道宮崎美食，讓平常就喜歡日本料的台灣食客認識更多日本地方美食。

〈和食EN〉辦「宮崎美食祭」，最教食家饕客食指大動的莫於是在活動期間可以嘗到用來自宮崎的真鯛、龍蝦、目光魚、魩仔魚，以及每老芋等食材入饌烹調理的宮崎美食。因為，台灣日本料理餐廳雖然不少，但要一次有系統的認識「宮崎味」卻不容易。

宮崎縣位於日本九州南端，如果不算沖繩和鹿兒島縣，這裡算是日本最南端。宮崎的氣候和台點相似，當地種植生產出的不少亞熱帶水果，數量與品質都是日本第一。宮崎同時也是日本皇室的發源地，日本的第一位天皇神武天皇的曾祖父「瓊瓊杵尊」，相傳就是由天上降臨到這裡。所以，宮崎也是日本的神話故鄉。

宮崎的特色食物有可以生吃的完熟金柑、都成和矢部產的茶葉、芒果、和牛、地雞、龍蝦，以及香魚、旭蟹、真鯛與目光魚等，〈和食EN〉此次推出「宮崎美食祭」就用了其中一些食材出菜。

鯛魚在日本有「魚之王樣」之稱，〈和食EN〉特別嚴選宮崎縣直送的真鯛，以刺身的方式呈現，真實享受這份來自海洋的瑰寶。冬末春初是鯛魚的最佳產季，料理長展現兩種不同口感的真鯛刺身，除了直接品嚐新鮮細膩、軟嫩清甜的肉質，另一種吃法為保留部分魚皮，輕劃刀並快速汆燙過，讓魚皮表面稍加緊實，入口膠質豐厚Q彈，更加突顯魚肉本身的甘甜，「一魚兩吃」讓客人嘗出宮崎縣真鯛的美味。

目光魚是白肉魚並含有豐富油脂，是一種味道相對清淡的高級魚，冬春之交是吃這種小型魚最好的季節。〈和食EN〉的廚師以酥炸方式料理，成菜後入口肉質細緻柔嫩、魚骨酥香軟綿。輕灑上台灣山椒粉、日本七味粉及黑芝麻，更襯托目光魚自然清甜的甘甜海味。台灣山椒香氣豐厚不嗆辣，入口香氣充滿鼻息、後韻清香，與同樣細膩淡雅的目光魚肉頗為搭配。一旁還附上炸過的糯米椒與檸檬瓣，更為解膩。

黑潮經流的太平洋沿岸都產蝦，日本產龍蝦最多的地方在九州，而宮崎捕獲的龍蝦品質得得到廚師與食饕很高評價。〈和食EN〉在「宮崎美食祭」期間推出的〈宮崎龍蝦海老芋焗烤〉就用來自宮崎縣的龍蝦，搭配以黑糖熬煮一個半小時的宮崎產海老芋成菜。

海老芋因外型斑節環繞明顯似蝦身，而煮過口感如同緊實的蝦肉而得名，海老芋的糖份高故耐煮不易散、Q彈滑口與清香微甜的滋味，與龍蝦自然海味相互襯托，廚師並會淋上濃密鮮香的蝦膏提味，最後鋪上白醬與起司一同焗烤，使海老芋吸滿龍蝦獨特香氣，成就風味誘人的牽絲美味。

〈宮崎魩仔魚野菇土鍋飯〉是將舞菇、香菇與北海道夢美人米一同放入土鍋以柴魚高湯炊煮，擁有晶瑩Q彈特性的夢美人米吸收了高湯的精華與菇蕈的香氣，上層鋪蓋來自宮崎縣的魩仔魚，再綴上香氣獨特清新的三葉芹。將魩仔魚自然樸實的鹹鮮海味，充分攪拌均勻融合滲透到每粒米飯，讓每一口都香氣十足，溫潤有餘。

(工商)