川普推文讚美股創高 分析師警告恐漲過頭
美國總統川普今天在美股開盤前數小時推文讚揚華爾街股市近來迭創新高，值此白宮陷入內鬨和醜聞之際，貼出慶祝推文。不過，部分市場分析師警告，美股恐已漲過頭。
川普推文說：「股市在數十年來最長漲勢的推波助瀾下創新高。」「即使在稅賦計畫推出前，（市場）信心和樂觀情緒高昂。」
美股3大指數連續5度創新高後，川普在股市開盤前幾小時推文。在投資人預期川普近期將發布新稅賦計畫細節的樂觀心理鼓舞下，美股接連走高。
市場分析師表示，在新稅賦計畫細節付之闕如下，美股近來漲勢恐脆弱。
自從川普當選以來，道瓊工業指數累計漲幅達12%，而穩健的經濟數據和企業財報也帶動道指漲勢。
大型金融股的漲勢超越大盤，其中和新政府關係密切的高盛集團（Goldman Sachs）自川普當選後，大漲超過40%。
美股3大指數今天收盤漲跌互見，道瓊工業指數收盤漲7.91點，或0.04%，20619.77點。標準普爾500指數收盤挫2.03點，或0.09%，來到2347.22點。那斯達克綜指數收盤挫4.54點，或0.08%，5814.90點。
川普今天稍後回到這個議題上，告訴記者，新聞媒體都忽略華爾街股市屢創新高。
川普說：「假新聞媒體不提經濟相關消息...我從沒看過股市這樣天天創新高。」
但，川普在競選時卻不是這樣想，川普當時曾說美股漲勢只是一時的假象。
川普去年9月在和民主黨對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）辯論時說：「目前看起來唯一還不錯的就是股市，不過一旦升息，即使只是一點點，股市就會崩跌。」「我們身處一個巨大、臃腫和醜陋的泡沫。」
就在川普入主白宮，看法似乎也隨之改變，轉而擁抱華爾街股市漲勢後，部分分析師卻警告美股可能已經漲過頭了。1060217
(中央社)
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