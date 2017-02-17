法招募情報新血 忠誠優秀還要配偶體諒

法國面對日漸提高的恐怖威脅和越來越複雜的網路攻擊，將招募大批分析師、駭客、間諜等情報人員。在情報單位工作，除了忠誠、優秀、心理強健外，最好還有一位能體諒的配偶。

費加洛報（Le Figaro）報導，法國對外安全總局（DGSE）將於2019年年底前招募600人，包括分析師、語言專家、資訊工程師和情報人員等，屆時這個情報單位的人力將超過7000人。

法國對外安全總局是專門因應外來威脅和網路攻擊的單位。報導引用法國公眾意見機構Ifop調查數據表示，71%的受訪法國人認為這個神秘部門要對付外來威脅，即使不遵守國家的透明規則也是合理。

法國情報單位去年至少阻止17起恐怖攻擊計畫，為因應新的恐怖威脅和網路攻擊，加上組織性犯罪、大規模毀滅性武器風險，有必要招收新一代情報人員和資訊分析人員。

為了招募年輕優秀的人力，對外安全總局到大學和工程學校尋找專精於解讀訊號和數學解碼的年輕人，甚至駭客高手。

根據報導，對外安全總局提供給新進人員的稅後年薪為3萬3000歐元到3萬5000歐元（約新台幣108萬元到115萬元），若是高等學校畢業生或已有些經驗，可達4萬歐元；對沈迷於資訊的人而言，在這個機構能接觸到西歐最尖端的設備，也是很大誘因。

費加洛報訪問在對外安全總局工作的分析師馬利（Marie），她說，對這份工作而言，私生活中「最重要的是找到一位體貼的配偶，對方必須大致理解，能在你凌晨3時突然出門的時候也不覺得驚訝」。

資訊工程師文森（Vincent）說，他帶領超過30名專家研發應用程式，創造能用於情報工作的尖端工具，「這是我在私人企業絕對找不到的豐富資源」。

此外，對外安全總局也極力尋找能操特殊外語的新人，例如俄語、中文、阿拉伯語和各種阿拉伯語系方言、波斯語、韓語等，這類人才一向供不應求。

對外安全總局主管在報導中解釋，找不到適當語言人才的原因之一，是大學訓練出來的學生能力達不到要求，或者這些語言人才擅長文學，情報部門需要的卻是能解讀核子技術資料的人。

他還舉例，有時好不容易找到能說流利「圖阿雷格語」（Tamasheq，非洲語言）的人，但當事人的家人還留在原籍國，這對情報工作來說就有安全上的顧慮。

在情報人員養成方面，報導表示，他們每5年要接受一次安全調查和心理評估，必須符合高度忠誠、表現頂尖，同時低調、適應力強、能高度自主等條件，要在5到6年間接受超過50週的訓練，才能被派往國外，成為這些在陰影裡行動的人心所嚮往的傳奇。1060217

(中央社)