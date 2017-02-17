巴西夏令時間19日結束

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巴西夏令時間將於19日零時結束，屆時包括聖保羅和里約熱內盧的東南部、南部和中西部的時鐘將調慢1小時，與台北時差恢復為11小時。

巴西在1931/1932年首次實施夏令時間，目的在於利用南半球這段期間日照時間較長，鼓勵民眾利用自然光，同時減少下午6時至晚上9時尖峰時段的用電量。

2008年起，巴西政府規定夏令時間從10月第3個星期日開始，次年2月第3個星期日結束，除非碰上嘉年華狂歡節慶，那麼將延至下個星期日結束。

本次夏令時間從去年10月10日開始，2月19日結束。政府預測，因減少使用火力發電能源的緣故，將節省巴西幣1.475億元；2015/2016年夏令時間減省1.62億元。1060217

(中央社)