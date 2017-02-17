稱「中國人」大陸坐車免單 劉樂妍：喜歡的話每天都能說

劉樂妍「親中言論」引發不少爭議。(圖/本報系資料照)

劉樂妍近來發表「挺中言論」引發網路論戰，昨天她則在臉書透露坐車回家時，與導演通電話時自稱「中國人」，獲得司機認同因此「免單」，對此讓她自豪不已。

劉樂妍表示下工返家時，在車上用微信和台灣導演通電話，她表示導演欣賞她是軍人子弟、外省家庭的身分，不過未來有天還是要返回台灣，因此勸告她姿態要放軟，不要對媒體、立委太衝，這時她脫口而出「我說的有沒有錯嗎？我們是不是中國人嘛？是不是嘛」，未料掛完電話司機立即表達贊同之意，他認為許多台灣人可以吃喝玩樂都在一起，但要他們親口説句「我是中國人」卻不容易，為了表達對劉樂妍的敬佩之意，決定這趟車程給予「免單」。

平常發表「我是中國人」言論就被圍剿，此次卻獲得對方贊同，這讓劉樂妍難掩興奮之情，開心對司機說「你喜歡的話，我以後可以每天早晚搭你車都説給你聽」，此篇貼文也讓多數大陸網友大表贊同。

(中時電子報)