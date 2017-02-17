巴西銀行資產縮水成國內第2大銀行

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我要評比

巴西公營銀行「巴西銀行」今天公布2016年財報，最後1季銀行資產達巴西幣1.401兆元，較第3季減少470億元。

同期巴西最大民營銀行伊大屋聯合銀行（Itau Unibanco）的資產則從1.399兆元增至1.426兆元。

如此一來，2016年底伊大屋聯合銀行的資產已超越巴西銀行（Banco do Brasil），成為巴西最大銀行。

2016年，巴西銀行公布一系列機關重整措施，將在2017年逐步落實，包括關閉分行和鼓勵退休計畫。

2016年巴西銀行盈利80.34億元，較2015年144億元跌落44.2%。今年預測多項經濟指標改善，盈利可達95億至125億元。

去年伊大屋聯合銀行盈利216億元，較2015年跌落7%。

另外2家民營銀行布拉戴斯科（Bradesco）和巴西西班牙銀行（Santander Brasil）2016年盈利分別為150.8億元和73.39億元，較2015年分別減少17.5%和增加10.8%。1060217

(中央社)