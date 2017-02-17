巴西銀行資產縮水成國內第2大銀行
巴西公營銀行「巴西銀行」今天公布2016年財報，最後1季銀行資產達巴西幣1.401兆元，較第3季減少470億元。
同期巴西最大民營銀行伊大屋聯合銀行（Itau Unibanco）的資產則從1.399兆元增至1.426兆元。
如此一來，2016年底伊大屋聯合銀行的資產已超越巴西銀行（Banco do Brasil），成為巴西最大銀行。
2016年，巴西銀行公布一系列機關重整措施，將在2017年逐步落實，包括關閉分行和鼓勵退休計畫。
2016年巴西銀行盈利80.34億元，較2015年144億元跌落44.2%。今年預測多項經濟指標改善，盈利可達95億至125億元。
去年伊大屋聯合銀行盈利216億元，較2015年跌落7%。
另外2家民營銀行布拉戴斯科（Bradesco）和巴西西班牙銀行（Santander Brasil）2016年盈利分別為150.8億元和73.39億元，較2015年分別減少17.5%和增加10.8%。1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。