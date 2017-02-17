少東李在鎔涉賄遭逮 三星確保真相揭露

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三星集團（Samsung Group）少主李在鎔涉貪腐醜聞，今天凌晨遭逮捕。這起醜聞導致南韓總統朴槿惠被國會彈劾。三星集團表示，將盡全力在未來法庭訴訟中，確保事實真相揭露。

48歲的三星電子（Samsung Electronics Co Ltd）副會長李在鎔（Jay Y. Lee）目前遭羈押在首爾拘留中心（Seoul Detention Centre）。此前，他在經過一整天閉門聽證後在該拘留中心等待法院裁定。

李在鎔離開法庭10個多小時後，法院於當地時間今晨5時30分做出裁決。

法院上月駁回檢察官逮捕李在鎔的請求。本月14日，南韓獨立檢察組辦公室就賄賂等指控要求法院發令逮捕李在鎔和三星電子社長朴商鎮（Park Sang-jin）。

然而，法院駁回逮捕身兼韓國馬術聯盟（Korea Equestrian Federation）理事長朴商鎮的請求。

三星集團是亞洲第4大經濟體南韓經濟的重要推手，在會長李健熙（Lee Kun-hee）2014年因心臟病無行為能力後，該集團清除李在鎔接班路徑障礙，目前正持續進行重整過程。

前三星電子主管金永盛（Kim Yong-serk，音譯）最近表示，「三星業務不太可能因此停頓下來，公司裡還有很多才智之士。」

不過，現為南韓成均館大學（Sungkyunkwan University）教授的金永盛說，李在鎔遭逮捕後，將對三星長期投資決策造成影響。（譯者：中央社徐睿承）1060217

(中央社)