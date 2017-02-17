巴西央行：2016年國內經濟持續衰退
巴西中央銀行今天公布報告指出，2016年巴西經濟持續衰退，國內經濟活動水平連續第2年收縮。
2016年巴西央行用來預估國內生產毛額（GDP）的經濟活動指數（IBC-Br）下跌4.34%，加上季節性因素，則2016年衰退率為4.55%。
若結果獲證實，將是1990年以來巴西經濟活動最高衰退率。
官方數據指出，2015年巴西經濟衰退3.8%，2014年成長0.5%。
巴西政府經濟團隊為使經濟在2017年恢復成長，祭出多項撙節措施，央行也開始調降基本利率，聯邦政府也將從下月起開放勞工領取離職3年以上的社會公積金。
央行公布的2016年經濟活動指數，較金融市場預期為差：市場分析家對2016年GDP衰退率預估為3.5%。
金融市場相信今年官方通貨膨脹率將低於中央目標（4.5%），若結果獲證實，將是2009年以來最低通膨率。1060217
(中央社)
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