傳川普國安顧問人選已回絕

我要評比

英國「金融時報」（Financial Times）引述2名知情人士透露，美國總統川普的國家安全顧問人選，退役海軍中將哈沃（RobertHarward）已經回絕。

川普國安顧問佛林（Michael Flynn）因為在和俄羅斯駐美大使談話一事誤導副總統彭斯（Mike Pence）而在13日請辭。1060217

(中央社)