演練萬鈞計畫 黑鷹、海鷗直升機首度降國防部

圖為國軍黑鷹直升機。(圖/本報系資料)

為演練總統在危難時的撤離行動，國防部今晨演練「萬鈞計畫」，空軍海鷗直升機及陸軍黑鷹直升機，分別降落在國防部的博愛營區，模擬由黑鷹及海鷗直升機接送總統進行安全撤離；也是國防部遷址大直後，首度有直升機在國防部營區起降。

國防部說，為兼顧松山機場航運安全，已與民航局、松山機場塔臺完成協調，任務時間規劃自早上6時50分松山機場起飛，在7時15分前完成試降，以避免影響民航機起降及周遭校園學生活動，減少對居民干擾。

國防部指出，國軍將持續戮力從事建軍備戰工作，並藉演訓時機驗證修訂計畫，以堅定展現自我防衛決心。

(中時)