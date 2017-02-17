美軍進駐台灣？前AIT處長楊甦棣：沒必要

前AIT 處長楊甦棣出席華府智庫的研討會。(圖/江靜玲攝)

近日有美國鷹派政治家呼籲要恢復美軍駐台，對此，前美國在台協會(AIT)處長楊甦棣（Stephen M. Young）表示，駐軍沒有必要，以軍售方式對台協助較有實質幫助。

據港媒中評社訊，華府智庫「全球台灣研究中心」於16日舉辦研討會，主題是探討川普時代的美台關係，前AIT 處長楊甦棣也出席了此次盛會，並對美國駐軍問題發表看法。

楊甦棣表示：「美國自1979年與台斷交後就不再駐軍台灣，至於現在是否要恢復，應該沒有必要。因為對台而言，這種論調不一定受歡迎，台灣人清楚這樣的動作會引來北京的反彈。具體而言，現在已經有完善的體系，不需要在台灣有活躍的美軍。」

關於美國對台軍事協助方面，楊甦棣說：「美方助台的目標不是為了讓台灣有擊敗大陸的能力，而是爭取時間等美軍第七艦隊到來，所以空防與潛艦是軍售項目的最好選擇。」

楊甦棣建議：「美國現階段要以低調的方式幫助台灣，包括發展新一代戰機來提升空防體系的質量；發展潛艦也很重要，只是美國已有十年不造柴油潛艦，所以比較困難；軍事交流方面，目前以校級軍官為主，還可以再提高層級。」

(中時電子報)