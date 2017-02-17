春遊韓國好樂活！野火慶典、單車拚雙城、賞櫻馬拉松

慶州櫻花馬拉松。（韓國觀光公社提供）

春暖花開，別窩在床裡看韓劇囉！實地來來韓國旅遊體會不一樣的樂活饗宴吧！在古城慶州邊跑馬拉松邊賞櫻、來「濟州野火節」看精彩慶典體會道地民俗風情能置身在黃澄澄油菜花海的「濟州國際和平馬拉松」；或者是徜徉在浪漫櫻花樹下的「慶州櫻花馬拉松」；還有自行車縱騎之旅，橫跨首爾、釜山雙城，飽覽韓國風光，皆能讓您樂活走春趣韓國！

春風和煦之際不知要去哪裡遊玩嗎？韓國有各式新玩法，不論是為接下來的一整年祈願、獲得幸運的「濟州野火節」；能置身在黃澄澄油菜花海的「濟州國際和平馬拉松」；或者是徜徉在浪漫櫻花樹下的「慶州櫻花馬拉松」；還有自行車縱騎之旅，橫跨首爾、釜山雙城，飽覽韓國風光，皆能讓您樂活走春趣韓國！。

濟州野火節。（韓國觀光公社提供）

每年三月初，為了牛和馬等家畜放牧、消除山間陳舊牧草和田中害蟲，濟州島的牧地田野會燃起熊熊火光，伴隨著濟州島民謠、熱鬧的舞蹈表演以及各式各樣的慶典活動，這即是濟州野火節。

今年的濟州野火節將於3月2日至3月5日在涯月邑鳳城里曉星岳舉辦。野火節以豐年祈願祭揭開序幕，當夜幕逐漸來臨時的火炬大遊行，點燃慶典氣氛，接著一系列豐富的活動將野火節帶入重頭戲─山岳放火，冬季乾黃的雜草瞬間燃燒，完成象徵著燒盡一年厄運、祈願豐年的慶典。

濟州國際和平馬拉松。（韓國觀光公社提供）

春季濟州不只有野火節，還有濟州國際和平馬拉松，每年舉辦在油菜花盛開的三月底，又名油菜花馬拉松，今年則是於3月26日開跑，報名日期截止於2月24日。除了全馬與半馬之外，還有10公里和5公里的路線。由翰林綜合體育場出發，沿著美麗的西濱海岸線，在蔚藍的大海與朵朵嫩黃的油菜花海中，愜意地慢跑於濟州的自然風光，感受濟州獨特的清新與健康的氛圍。

近幾年，韓劇、韓流文化深受台灣民眾喜愛，有鑑於造訪韓國的旅客愈來愈多。（達志影像／shutterstock提供）

提到春季的馬拉松活動，當然不能錯過慶州的櫻花馬拉松！舉辦於4月1日的慶州櫻花馬拉松是韓國著名的春季運動盛事之一，以結合新羅時代千年古都賞櫻、運動休閒及慶典娛樂多種元素的慶州馬拉松，不只韓國人喜愛，每年更是吸引許多外國人前往共襄盛舉。春風吹拂之下，從櫻花樹徐徐飄落的櫻花瓣，讓不論是專業的選手，或是感受氣氛的加油團，都能在櫻花大道上感受粉紅花雨般的浪漫。

韓國自行車道。（韓國觀光公社提供）

不只有馬拉松，自行車運動近年來蔚為風潮，種類多樣的韓國自行車旅遊商品也逐漸受到矚目，有較輕鬆的遊湖行程、騎乘距離近200公里的進階商品，或者是超過500公里專業級的首爾─釜山自行車縱騎之旅等。

釜山的「甘川洞文化村」有韓版聖托里尼島之稱的美譽呢！（林宜靜 攝）

除選擇多樣化之外，韓國的自行車道規劃也趨近完善，還可以在自行車道鄰近的主要觀光景點充分地體驗到多樣的美食與地域之美，尤其是首爾─釜山縱騎之旅，橫跨韓國兩大雙城，在途中能欣賞熱鬧繁華的都市景觀，也能品味韓國的農村風情，讓熱愛自行車運動的您，挑戰自己，盡情馳騁。

(中時電子報)