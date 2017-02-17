無移民日 全美多家餐館、建設公司停工一日抗議川普

上千人2月16日在芝加哥走上街頭，抗議川普打壓移民。(美聯社)

麻薩諸塞州一間咖啡廳2月16日關門參加「無移民日」抗議行動。(美聯社)

紐約、費城、洛杉磯和華盛頓特區等多家餐廳、雜貨店、餐車、咖啡廳等今天決定關門一日，因為許多美國移民決定要停工或不去學校一天，以展示移民對美國經濟的重要性，並也抗議美國總統川普(Donald Trump)對移民不友善的態度。

根據美聯社(AP)報導，這個名為「無移民日」(A Day Without Immigrants)的抗議行動，主要目的就是要反對川普最近加強實施的遣返行動，以及他想要在美墨邊境蓋邊境牆，並禁止許多國家的民眾入境美國的意圖。

抗議組織者呼籲全美各個行業的移民都參與這場行動。餐廳業者預計將是影響最深的行業，因為長期以來餐飲業就是美國新移民最先找工作的地方。許多家族裡有人是移民的餐廳業者，也響應這起抗議行動，但也有餐廳是因為太多員工決定停工一天而不得不關門一天。

全美最大的拉丁裔權益團體National Council of La Raza主席Janet Murguia表示，這不是員工和雇主之間的對抗，而是兩者共同展現團結的表現。她表示許多美國企業今日若沒有移民，就無法運行。

根據美國勞工部的數據，自2007年底開始，美國在國外出生的勞工人數就成長了310萬人，相當於美國在這期間增長的工作機會的56%。目前約2,590萬名外籍勞工中，約120萬人都在餐飲業工作，在紐約和芝加哥等地，餐飲業將近70%的員工都是移民。勞工權益組織Restaurant opportunities Centers United表示，美國餐飲業約有130萬名員工是非法移民。

參加這起抗議行動的著名餐廳包括美國國會大廈裡一間咖啡廳、鳳凰城著名墨西哥菜大廚Silvana Salcido Esparza的餐廳、舊金山獲得米其林星級的餐廳RASA，以及位於華盛頓特區的著名餐廳Oyamel和Jaleo。

美國建築業也有大量移民勞工，因此也深受這次抗議行動影響。馬里蘭州巴爾帝摩市(Baltimore)一家小型建築公司的老闆Shea Frederick說，他5個員工都是移民，也都參與了這次抗議，但他可以理解他們的行動，也覺得他的生意因為川普的移民政策而受害。

也有學生決定不去學校一天以表示抗議，但目前全美到底有多少學生響應尚不清楚。一名住在維吉尼亞州、來自玻利維亞的媽媽Marcela Ardaya-Vargas到學校將孩子接走，並帶他去參加遊行。當兒子問她為何今天他不去學校時，Ardaya-Vargas說他今天要去學甚麼是移民。

根據CNN報導，1988年從墨西哥移民到德州的Sanjuana Gonzales說，她以前曾是農場工人，最後才取得合法永久居留權，現在在特拉維斯郡(Travis County)政府單位做事，她也參與了這次抗議。雖然她是用請假的方式參加這次抗議，但她告訴女兒說今天他們家不買任何東西、也不出去吃飯，以顯示移民對經濟文化都有貢獻。

(中時電子報)