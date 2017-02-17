大甲溪以北水情不佳 農糧署籲轉旱作或休耕
行政院農業委員會農糧署表示，今年第1期作「調整耕作制度活化農地計畫」申報轉（契）作、休耕措施，原訂受理申報至2月10日止，惟近期部分地區水情吃緊，該署針對缺水區域申報稻作田區，延長變更申報期間至2月底止，鼓勵種稻農友轉作旱作或辦理休耕。
農糧署說明，依據經濟部水利署統計，去年12月份及今年1月份全台水庫及河川集水區降雨量偏少，並預估未來降雨可能不足。
為減低種植需水量大作物因用水不足致影響產量之風險，特別針對第1期作石門、桃園、新竹、苗栗及台中農田水利會灌區等農業缺水率偏高區域原申報種稻田區，延長受理變更申報期間至2月底止，鼓勵農友依農田用水情形考量耕作措施，依限至戶籍所在地公所辦理變更申報轉作旱作或休耕措施，以提升水資源有效利用。
農糧署並公布大甲溪流域以北，包括桃、竹、苗及台中部分區域，為第一期作農業缺水率偏高區域。
日月潭今晨水位位747.27公尺，距滿水位748.48公尺還差1.21公尺，蓄水率92.47%，相對於石門水庫、鯉魚潭水庫等約58%，情況好很多。
(中時)
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