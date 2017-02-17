精實應變能力 直升機試降博愛營區

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國防部17日表示，國軍為精實戰備任務訓練及緊急應變能力，上午派遣空軍S-70C型機、陸軍UH-60M型機各1架次，於博愛營區執行試降任務。（軍聞社提供）中央社劉麗榮傳真 106年2月17日

國防部今天表示，國軍為精實戰備任務訓練及緊急應變能力，上午派遣空軍S-70C型機、陸軍UH-60M型機各1架次，於博愛營區執行試降任務。

國防部上午在完整規劃及綿密安全管制編組後，執行直升機試降博愛營區任務。

國防部說，為兼顧松山機場航運安全，已與交通部民用航空局、松山機場塔臺完成協調，任務時間規劃上午6時50分自松山機場起飛，7時15分前完成試降，以避免影響民航機起降及周遭校園學生活動，減少對居民干擾。

國防部說，國軍將持續戮力從事建軍備戰工作，並藉演訓時機驗證修訂計畫，以堅定展現自我防衛決心。1060217

(中央社)