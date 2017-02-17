泰安櫻花季19日開跑 交通管制看這邊

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台中市政府警察局大甲分局泰安派出所旁種植許多八重櫻，櫻花盛開時總吸引遊客們朝聖，今年泰安櫻花季自19日起跑，為期15天，大甲警分局將車輛管制，維護賞櫻品質。（台中大甲警分局提供）中央社記者趙麗妍傳真 106年2月17日

台中市政府警察局大甲分局泰安派出所旁種植許多八重櫻，櫻花盛開時總吸引遊客們朝聖，今年泰安櫻花季自19日起跑，為期15天，大甲警分局將車輛管制，維護賞櫻品質。

大甲警分局表示，櫻花季期間，泰安老街到泰安國民小學為行人徒步區，禁止車輛通行，開放堤防路及重劃東路等路段路邊免費停車，另於福興路新規劃一停車場供遊客停放，詳細資訊可參考大甲分局公布的交通管制疏導圖。

大甲警分局建議，民眾可到新泰安火車站搭每10分鐘發車1班的接駁公車，免去塞車之苦；開車遊客可將車輛停放於重劃東路及公館堤防路兩側或位於福興路停車場後再步行前往。

柔美浪漫的櫻花點綴莊嚴肅穆日式警所建築，當微風吹過櫻樹枝枒，伴隨點點桃紅花瓣飄落，今年度泰安櫻花季活動將在19日展開，大甲警分局預計投入400人次警力維持周邊交通順暢。1060217

(中央社)