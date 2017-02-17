中山工商陳伯霏，戴「愛心眼鏡」學測考高分

陳伯霏將所有壞掉的眼鏡都留著，紀錄那段在朦朧中努力前進的求學歷程。（林宏聰攝）

朦朧的求學路，因老師的愛心而照亮！中山工商學生陳伯霏罹患蠶豆症，國小近視度數即高達600度，但因家境貧困，始終沒戴眼鏡，到高中，還是用撿來的二手眼鏡，高三時他寫作文形容眼前的「朦朧美」，老師才察覺他的狀況，學測前合資送他1副眼鏡，陳伯霏戴著新眼鏡應試，考完回程想起老師的愛心，不禁低頭落淚，昨日學測成績揭曉，他獲得58級分高分，打算攻讀政大日文系，盼早日改善家境。

陳伯霏因蠶豆症影響視力，國小就有600度高度近視，不過因家中僅父親微薄收入，他一直不敢提出配眼鏡要求，幸好上學時坐在第一排，勉強能看到黑板。直到國中以後，他才配眼鏡。

第一副眼鏡用沒多久，就因度數快速增加，改換第二副，後來第二副眼鏡支架壞掉，他拿矽利康黏住，繼續戴著看；有次同學在路上撿到人家丟棄的眼鏡，拿給陳伯霏，儘管度數完全不吻合，但陳伯霏仍相當珍惜，瞇著眼照樣湊合戴。

陳伯霏因經濟考量，選擇就讀有獎學金的中山工商普通高中班，校方知道他的處境，每學期除獎學金外，均替他申請教育儲蓄專戶、提供愛心便當，並安排他在普通科辦公室工讀，利用中午休息、課餘時間協助文書處理作業。

高三上學期一堂作文課，陳伯霏以自我調侃筆法，寫下「朦朧美很棒，當我懂得欣賞之時，早已不介意模糊的問題，從苦難中生成的欣賞眼光，就是我的無限力量」，字裡行間充滿堅毅精神，國文老師張儷禛看了，才知道陳伯霏視力不佳，平時均靠度數不合的眼鏡硬撐。

張儷禛將此事告知陳伯霏的正副導師，老師們決定合資送他新眼鏡，但陳伯霏堅持不接受，學測前，老師們半哄半騙，終於將他拉到眼鏡行配眼鏡，陳伯霏戴著應試，學測結束搭車回家，想起老師們對他的心意，在車上忍不住感動落淚。

學測成績出爐，陳伯霏58級分，比模擬考成績還好，他笑說「一定是愛心眼鏡的加持」，他原本想讀社工系，但考量家境，最後決定第一志願設定政大日文系，希望更了解日本文化，日後也能找到好工作，協助改善家庭經濟。

(中時)