禽流感疫情延燒 李富城：旅遊業將雪上加霜

自由廣場的遊客與禽鳥。（資料照，鄧博仁攝）

近日禽流感疫情逐漸升溫，除過去曾流行H5N2及H5N8病毒外，更檢出首次在我國發生的H5N6亞型高病原性禽流感。為防堵疫情，農委會昨宣布17日起全國家禽禁宰、禁運7天。對此資深氣象專家李富城痛批政府怠惰、無能！疫情致少20天以上，政府沒處理，這樣一來無異是宣佈台灣是無法控制的疫區，將衝擊到旅遊業。

台南、嘉義縣接連爆出禽流感，緊鄰的嘉義市也深恐被波及。眼看禽流感持續延燒，禽流感中央疫情應變中心宣布禽類禁止宰殺和運送7天，不過白肉雞則不在此限，可繼續供應市場需求。行政院要求防疫視同作戰，將嚴查重罰養禽業者任意棄置死禽或私宰等行為，避免成為防疫漏洞。

由於民眾及遊客喜歡在自由廣場上餵食禽鳥，但隨著禽流感疫情逐漸擴散，台北市環保局也派員在中正紀念堂自由廣場前宣導，呼籲民眾勿擅自餵食禽鳥。

李富城認為禽流感疫情致少20天以上，政府沒有任何一個機關出來處理，現在疫情一發不可收拾，盡然讓全民來承担，這樣一來無異是宣佈台灣是無法控制的疫區，這將衝擊到旅遊業，無異是雪上加霜。李富城直批「政府怠惰，政府無能！」

日前，農委會主委林聰賢建議業者避開冬天養禽。對此，前勞委會主委王如玄也批「真是很奇怪的邏輯。」政府要做的是，面對眼前嚴峻的禽流感疫情，要有積極的防疫對策，讓民眾放心才是。而不是在沒有什麼配套措施之前，就要求養禽業者不要飼養，更何況消費者有吃雞鴨鵝的需求，那是不是也要大家不要吃呢？

(中時電子報)