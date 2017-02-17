前夫再婚 方文琳半夜po文放閃「感謝你守護」
女星方文琳與于冠華離婚約10年，去年于冠華再婚，方文琳則是表態「寧缺勿濫」，希望找的一個對的人較重要。沒想到剛過完情人節，她今（17日）凌晨在網上就曬出項鍊與花，更寫下「我要的是一份像家人般一輩子永不變的感情」，更對神秘愛慕者說「感謝你的守護」，身邊似乎有了護花使者。
方文琳今晨曬出不少少女都夢寐以求的「藍綠色盒子」，裏頭裝的是一條項鍊，旁邊還有一束鮮花，不難猜出應是愛慕者送上。而向來很獨立的方文琳，突然也感性表示說自己要的感情是像家人般一輩子永不變，「而不是膚淺的你愛我、我愛你這樣！」
隨即她又稱要經營一段穩定感情相當不容易，「既然穩定了也就堅若磐石的定在彼此心裡位置！」最後沒指名的稱「感謝你的守護」，讓粉絲都相當好奇方文琳的另一半是否已經出現？
(中時電子報)
關鍵字：方文琳
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