吳德榮：下週四極地大陸冷氣團南下 氣溫驟降
你有因為這週明顯回溫，就將厚重的冬衣收起來了嗎？先等等！氣象專家吳德榮提醒，23、24日（下週四、五）極地大陸冷氣團會快速南下，屆時氣溫又將驟降。
吳德榮今（17）日於氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，明日之後，北台灣的天氣變化為冷暖交替，但週期很短，像是明至19日清晨，白天天氣轉涼，但19日上午到20日，氣溫會大幅回升；到了21日又將轉涼，可是22日隨即回溫。
不過，23、24日受鋒面與源自蒙古的極地大陸冷氣團南下影響，除氣溫驟降外，還會有明顯降雨。吳德榮表示，依近期歐洲中期預報中心模式的模擬，這波冷空氣有相當高的機率會接近強烈大陸冷氣團強度，但仍有可能下修為大陸冷氣團，或是上調為寒流。
(中時電子報)
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