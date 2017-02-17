吳德榮：下週四極地大陸冷氣團南下 氣溫驟降

先別急著把冬衣收起來，因為下週氣溫又將驟降。（中時資料照／黃世麒攝）

你有因為這週明顯回溫，就將厚重的冬衣收起來了嗎？先等等！氣象專家吳德榮提醒，23、24日（下週四、五）極地大陸冷氣團會快速南下，屆時氣溫又將驟降。

吳德榮今（17）日於氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，明日之後，北台灣的天氣變化為冷暖交替，但週期很短，像是明至19日清晨，白天天氣轉涼，但19日上午到20日，氣溫會大幅回升；到了21日又將轉涼，可是22日隨即回溫。

不過，23、24日受鋒面與源自蒙古的極地大陸冷氣團南下影響，除氣溫驟降外，還會有明顯降雨。吳德榮表示，依近期歐洲中期預報中心模式的模擬，這波冷空氣有相當高的機率會接近強烈大陸冷氣團強度，但仍有可能下修為大陸冷氣團，或是上調為寒流。

(中時電子報)