佛林去職 川普怒查情治單位洩密

白宮國家安全顧問佛林因不當與俄羅斯接觸被迫去職，美國總統川普將矛頭對準情治單位，誓言揪出「卑鄙的洩密者」。

法新社報導，川普這項因佛林去職的最新反彈動作，正值有報導稱川普打算提名紐約富豪費恩柏格（Stephen Feinberg）來帶領一項對情報機構的徹查，引發情報圈憂心自主性會被削弱。

英國「泰晤士報」（The Times）指出，找上博龍資本管理公司（Cerberus Capital Management）共同創辦人費恩柏格來徹查情報機構，被視為川普要植入1名忠於他的人到情報圈。從無國安相關經歷的費恩柏格，被認為不是去接掌國家情報總監，就是掌理中情局的秘密任務。

自13日晚間要佛林（Michael Flynn）辭職後，川普就不斷抨擊情報圈，指情報圈洩密導致佛林去職，是企圖破壞他的正當性。

川普今天一早在推特開砲：「聚光燈終於打在卑鄙的洩密者身上！他們會被揪出！走漏消息，甚至非法類別的洩密，多年來在華府已成為一大問題。失敗的@紐約時報（及其他）必須道歉！」

儘管已先因接觸俄國駐美大使一事誤導副總統彭斯而要佛林去職，川普15日仍在一場新聞發布會譴責有人搞鬼，害佛林陷入風波。稍早他將矛頭指向負責電子監控的國家安全局（NSA），以及掌握反情報調查的聯邦調查局（FBI），是可能的洩密來源。

川普15日在推特發飆：「這裡真正的醜聞，是這類資訊被『情報單位』非法外流，像給糖果般。」

呼籲展開深入調查的鷹派共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）說：「白宮現在烏雲罩頂」；在前總統柯林頓（Bill Clinton）時期擔任副國務卿的塔波特（Strobe Talbot）則在推特寫道：「查洩密是『典型的誤導』：他要把注意力從遭揭發的事物上轉移開。」（譯者：中央社陳亦偉）1060217

(中央社)