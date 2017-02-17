鼓勵青年海外當志工 最高補助20萬

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為鼓勵青年開拓國際視野，發揮人道關懷精神，教育部青年發展署今年起擴大海外志工服務計畫，全年開放受理提案，最遲於出隊2個月前申請，最高可補助新台幣20萬元。

青年署表示，海外志工服務活動計畫是希望鼓勵18到30歲青年參與海外志工服務，運用青年所學專長與知能，提供他國或地區有價值的服務，提升青年學生全球移動力，也激發青年志工對國際社會使命感和責任感。

民國106年有10個首發團隊於1月到2月寒假期間前往泰北、柬埔寨及史瓦濟蘭等地區海外服務，服務類型包括人道關懷、文化、環境保育、衛生、華語文教學及資訊等。

中國醫藥大學自96年成立國際服務隊以來，陸續前往海外服務，今年寒假前往泰北、寮國及緬甸偏遠地區服務，於當地健康宣導、衛生教育與人道關懷等，藉服務深入當地農牧村落及華人難民村，與當地居民建立深厚情誼，提供居民更多關懷及協助。

青年署表示，為鼓勵青年踴躍參與海外志工服務，有別於往年採集中申請及審查方式，今年擴大改採全年開放受理提案，最遲於計畫出隊2個月前提申請，每隊出國參與服務人數須為3人（含）以上，且團隊中具中華民國國籍青年至少應占半數或2人（含）以上，補助也以中華民國青年為限。

實際志工服務時間至少須7日，至多10個月，可是一次性服務，每團隊最高補助上限15萬元，也可以同一團隊持續服務，每團隊最高補助上限20萬元。1060217

(中央社)