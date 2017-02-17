推動台中之心 改善市區綠色道路
台中市政府積極推動「台中之心」計畫，串連全市7條園道及7處公園，並首重改善既有人行、自行車道環境，形成市中心精華路段的完整綠色道路。
中市府建設局表示，這項計畫將串連市區東光園道、興大園道、忠明園道、美術園道、草悟道、育德路園道與興進路園道，規劃改善既有人行道與自行車道，透過彩色地景間彼此交織與亮點地標的設計，提供民眾易辨識且舒適的人行與自行車空間。
建設局說，7條園道間，透過中正公園、台中公園、東豐公園、崇倫公園、福平公園、大智公園及健康公園等7座公園串連，形成市中心精華路段完整循環道路，可結合在地文化內涵、周圍遊憩景點與商圈，讓大台中觀光邁向國際。
建設局表示，改善計畫中，將拓寬園道側邊人行與自行車空間，以可雙向騎乘自行車的路寬3公尺為標準，利用園道側邊空間增設寬度1.5公尺以上人行專用空間。
公園也將局部園道化，建設局說，在不影響公園內行人使用原則下設自行車道，提供自行車道穿越；將拓寬橋頭以銜接自行車道，並採取低衝擊路面材質減少養護成本，同時建置完善識別系統，增加「台中之心」識別性，改善植物生長空間及減少機車亂停情形。
建設局長黃玉霖說，市府將耗資新台幣2.8億元整修東光園道到大興街近3公里，美術園道也投入7000萬元整理，其他園道將編列1.62億元設自行車道；台中之心1、2期工程經費已通過，會在今年底完成；內環其他園道將再編經費，盡速整修，透過計畫營造生態綠地與市民休閒空間。1060217
(中央社)
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