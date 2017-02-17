吳德榮：18日起天氣多變 冷暖交替頻仍

氣象專家吳德榮表示，今天高溫上探27度，但這種白天溫暖的天氣將是最後一天。北部明起冷暖交替頻仍，23日起極地大陸冷氣團南下，強度相當強，又有明顯降雨，天氣變化很大。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」表示，今天各地高溫約可升至攝氏24至27度，但這種白天溫暖舒適、早晚偏涼、日夜溫差大的天氣，今天將是最後一天。對北台灣而言，明天之後冷暖交替頻仍，週期很短。明日至19日清晨，有一小股東北風南下，北台灣雲量增多、白天轉涼，夜間低溫並未下降；迎風面有一些局部短暫雨的機率。

19日上午起至20日轉東南風，氣溫大幅回升，天氣溫暖微熱，高溫約可升至26至28度。21日再轉涼，22日又大幅回升。23日起鋒面及源自蒙古的「極地大陸冷氣團」快速南下，強度相當強，氣溫驟降又有明顯降雨，天氣變化很大，要注意。

吳德榮表示，23日、24日南下這波冷空氣，以目前資料看起較可能接近氣象局所定義的「強烈大陸冷氣團」，即台北市低於等於12度，空曠地區10度左右的強度，但由於仍是7、8天後的模擬，還是存有一定的誤差，強度稍調弱成「大陸冷氣團」、或略調強而稍接近「寒流」強度也都有可能。1060217

(中央社)