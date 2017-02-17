吳德榮：18日起天氣多變 冷暖交替頻仍
氣象專家吳德榮表示，今天高溫上探27度，但這種白天溫暖的天氣將是最後一天。北部明起冷暖交替頻仍，23日起極地大陸冷氣團南下，強度相當強，又有明顯降雨，天氣變化很大。
吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」表示，今天各地高溫約可升至攝氏24至27度，但這種白天溫暖舒適、早晚偏涼、日夜溫差大的天氣，今天將是最後一天。對北台灣而言，明天之後冷暖交替頻仍，週期很短。明日至19日清晨，有一小股東北風南下，北台灣雲量增多、白天轉涼，夜間低溫並未下降；迎風面有一些局部短暫雨的機率。
19日上午起至20日轉東南風，氣溫大幅回升，天氣溫暖微熱，高溫約可升至26至28度。21日再轉涼，22日又大幅回升。23日起鋒面及源自蒙古的「極地大陸冷氣團」快速南下，強度相當強，氣溫驟降又有明顯降雨，天氣變化很大，要注意。
吳德榮表示，23日、24日南下這波冷空氣，以目前資料看起較可能接近氣象局所定義的「強烈大陸冷氣團」，即台北市低於等於12度，空曠地區10度左右的強度，但由於仍是7、8天後的模擬，還是存有一定的誤差，強度稍調弱成「大陸冷氣團」、或略調強而稍接近「寒流」強度也都有可能。1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。