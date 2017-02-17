舒適升級 竹市17公里自行車道再進化

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受自行車騎士們喜愛的新竹市17公里自行車道近日又有新改善，包括嶄新鋪面和安全人行環境，獲不少騎士讚許「又進化了」。

新竹市17公里海岸線從南寮漁港一直往南延伸到客雅溪口，沿途可欣賞壯闊海景，17公里海岸線自行車道，全長約17公里，是單車族最愛，加上全程沒陡坡，不少民眾會攜家帶眷同遊。

新竹市政府表示，去年進行「17公里自行車道2.0」工程，完工後獲迴響，改善工程未間斷，日前再進一步完成多處車道「升級」，包括嶄新鋪面和安全人行環境，深受遊客和車友好評。

新竹市長林智堅表示，為讓民眾有更舒適、平坦、安全的人行及自行車行駛環境，市府在農曆春節前完成多處自行車道鋪面改善，包含港南風景區、風情海岸步道、白雲橋自行車道等處，也重新粉刷港南風景區入口意象，遊客、車友騎自行車更放心，還可一邊享受無敵海景。

此外，已接近完工的香山濕地賞蟹步道工程與將動工的南港賞鳥區生態景觀加值工程，將結合原有漁港、沙灘、港南運河、紅樹林、濕地生態與南端沙丘景觀等景點，提供更優質海景欣賞空間及生態教育環境。

常在17公里騎單車的黃姓車友表示，最近騎車經港南風景區與風情海岸欣賞海景與夕陽時，發現步道已煥然一新，走起來更舒適，而白雲橋更換鋪面後，騎乘自行車不需再「左閃右閃」避開坑洞，騎起單車更安心。

新竹市政府城市行銷處表示，港南風景區堤頂水泥步道、風情海岸木棧道，因海岸氣候影響，造成硬體設施破損，而白雲橋原以南方松作為車道鋪面，因不耐久用而破損，工程可提升騎乘自行車安全性及舒適度，獲民眾與車友們讚許。1060217

(中央社)