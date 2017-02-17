台鐵產業工會遞交意見書 要求取消曠職處分

台鐵產業工會理事長王傑要求台鐵局取消所有的曠職書。（廖德修攝）

台鐵局17日將在各運務段舉行考成會、決定如何懲處春節連假期間未出勤的員工，至22日止。台鐵產業工會上午在台北車站舉行記者會，理事長王傑表示，工會發起的春節依法休假行動合情合法，不接受上級要求「補假單」的作法，請求鐵路局全面撤銷370幾張曠職單。

王傑說，國定假日不出勤不須請假，因此不用補送假單，他認為這是台鐵局分化產業工員成員，降低曠職人數的作法。如果這次行動挫敗，以後台灣勞工連爭取合法休假的權利都會消失。

產業工會代表上午搭乘火車至板橋站，由幹部遞交意見書，表達依法休假無罪、拒絕打壓、改革班表的決心，也會陪工會成員進入考成會陳述竟見。王傑說，產業工會不會退縮，只有繼續堅持，才能終結台灣現有的血汗運輸業現狀

(中時)